Marshalli saarte kiirgustase ületab Tšornobõli ja Fukushima oma

Fig. 2. Geographical variation of total (cumulative) 137Cs deposited (kBq m−2) from all Marshall Islands nuclear tests pic.twitter.com/4sEb3Kt9Fh

Väljaandes Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America sel nädalal avaldatud artiklis kirjutasiud teadlased, et nende eesmärk oli keskenduda tuumakatsetustest mõjutatud atollide radioloogilisele seisundile, keskendudes seejuures ka asustamata saartele, mida kasutatakse sageli toiduallikatena.