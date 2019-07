KOHALIK VAADE. Putini vaim naasis saapamaale

Itaalia puhul on head suhted pärit juba kunagise Nõukogude Liidu aegadest. Roomal on alati olnud oma agenda, mida on aetud Euroopa ja NATO partnerite selja taga. See on miski, mida võis näha juba raudse eesriide ajal. Isegi külma sõja ajal hoidis Itaalia alati elus varjatud diplomaatiat Nõukogude Liiduga, hoolimata asjaolust, et samal ajal oldi ka NATO liikmed.