Kadri Simson ise märkis, et suur osa Euroopa Komisjoni tööst käib kollegiaalselt laua taga, kus Eesti on nüüd esindamata liikmesriik. Samuti tõi ta esile, et isegi kui arutada pole jäänud palju teemasid, on nende seas ometigi see peaaegu kõige tähtsam – euroliidu rahakott.