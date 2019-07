Valge Maja kinnitas Türgi osaluse peatamist hävitajate F-35 programmis

«Kahjuks muudab Türgi otsus osta Vene õhutõrjesüsteemid S-400 selle jätkuva osaluse F-35-s võimatuks,» ütles Valge Maja pressiesindaja Stephanie Grisham avalduses.

Grishami sõnul ei saa USA-s toodetud F-35 «eksisteerida koos Vene luureinfo kogumise platvormiga, mida kasutatakse selle arenenud võimete kohta teadmiste hankimiseks».

USA pakkus Türgile mitu korda oma raketisüsteemi Patriot, kuid Ankara ostis sellest hoolimata Vene süsteemi, rikkudes NATO-s antud lubadust hoiduda Vene relvasüsteemide kasutuselevõtust, lausus Valge Maja pressiesindaja. «Sellel on kahjulik mõju Türgi koostegutsemisvõimele alliansiga,» lisas ta.

Grisham kinnitas aga, et Ühendriigid «hindavad endiselt kõrgelt» strateegilisi suhteid Ankaraga ja «jätkavad laiahaardelist koostööd Türgiga, arvestades S-400 süsteemi Türgis olekust tingitud piiranguid».

USA blokeerib F-35 komponente valmistanud mitme Türgi firma edasise töö ja tõmbab kriipsu peale Ankara plaanile osta umbes 100 sellist varghävitajat.

Vene raketisüsteemide tarned Türgile algasid reedel ja president Recep Tayyip Erdoğan avaldas esmaspäeval lootust, et need jõuavad lõpule aprillis 2020.

USA kardab, et kui NATO liige Türgi integreerib S-400 oma kaitsesüsteemi, seab see ohtu tundlikud andmed uue põlvkonna varghävitaja F-35 kohta, mis võivad lekkida venelastele.

USA on korduvalt ähvardanud, et kehtestab sanktsioonid oma NATO liitlase Türgi suhtes ning peatab Türgiga F-35 varghävitajate programmi, kui Ankara ei loobu kavast osta Vene õhutõrjesüsteeme. Türgi pole USA survele allunud ning rõhutab, et kaitsevarustuse ostmine on riigi suveräänne küsimus.

Ühendriikide kaitseministri kandidaat Mark Esper ütles teisipäeval senati komiteele, et on juba öelnud Türgi kaitseministrile Hulusi Akarile, et tema poliitika on: «teil võivad olla kas S-400-d või F-35-d, aga mitte mõlemad».

«S-400-de hankimine õõnestab fundamentaalselt F-35 võimeid ja meie võimet säilitada tulevikus üleolek õhus,» sõnas ta.