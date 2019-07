USA esindajatekoda ei toetanud Trumpi tagandamise algatamist

Green põhjendas hääletuse esilekutsumist sellega, et Trump «tekitab USA ühiskonnale sedavõrd suurt kahju, on presidendiametisse sobimatu ja väärib seega tagandamist, kohtu alla andmist ja ametist kõrvaldamist».

Greeni katse on ilmselt seotud presidendi äsjaste verbaalsete rünnakutega kongressi naissaadikute vastu ning ei puuduta Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa kokkumängu ja presidendi poolset õigusemõistmise takistamist uurinud eriprokurör Robert Muelleri juurdluse järeldusi. Uurimine näitas Trumpi halvas valguses ja tõi välja ridamisi presidendi kahtlasi tegusid.

Demokraadist esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi on öelnud, et eelistab Trumpi suhtes tagandamismenetluse alustamisele presidendi ja tema valitsuse tegevuse suhtes uurimiste läbiviimist ja seeläbi tema üleastumiste avalikkuse ette toomist.

Trumpi suhtes tagandamise algatamist toetavate demokraatide arv on samas 2018. ja 2017. aastaga võrreldes suurenenud.

President kasutas hääletust ära Põhja-Carolinas Greenville'is peetud kampaaniakõnes oma toetajatele. «Me saime just ülekaaluka hääletustulemuse tagandamise vastu,» rõõmustas Trump. «Ja see on selle loo lõpp. Demokraadid hakaku uuesti tööd tegema.»