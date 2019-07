Stoltenberg rõhutas NATO tähtsust USA jaoks

«NATO on hea Euroopale aga väga hea ka USA-le. Teiega on kogu aeg 28 sõpra. Hiinal ja Venemaal seda ei ole. See muudab teid tugevamaks. Liitlaste arvele langeb 50 protsenti maailma majanduslikust ja sõjalisest jõust,» ütles Stoltenberg Colorado osariigis Aspeni julgeolekufoorumil.

Peasekretäri sõnul on NATO konkurentsitult tugevaim liit maailmas. «Meie arvele langeb 50 protsenti sõjalisest jõust maailmas. Me oleme tugevaim kui ükski potentsiaalne vastane seni, kuni me püsime koos,» ütles ta.

«Kui te muretsete Hiina suuruse pärast, siis peaksite jääma NATO-sse. Sest seni, kuni te olete NATO-s, olete te äärmiselt suur,» naljatles Stoltenberg Hiina esilekerkimisest rääkides.

NATO peasekretäri sõnul puuduvad märgid sellest, et Venemaa naaseks keskmaa tuumajõudude lepingu (INF) täitmise juurde. «Kui Venemaa seda 2. augustiks ei tee, uurime valikuvõimalusi, mille seas on: raketitõrje, vägede valmisolek ja relvastuskontrollialgatused - tõsiseltvõetava heidutuse säilitamine,» sõnas ta.

Kaitsekulutustest rääkides ütles Norra ekspeaminister, et tema jaoks on tähtis mitte sekkuda USA sisepoliitilisse debatti. «Tähtis on, et Euroopa liitlased ja Kanada kulutavad rohkem,» ütles ta.

Türgi otsuse kohta osta Vene õhutõrje raketisüsteemid S-400 lausus Stoltenberg, et Türgi on võtmetähtsusega liitlane võitluses äärmusrühmitusega Islamiriik ja Ankara panustab NATO operatsioonidesse Balkanil, Kosovos ja Afganistanis. «On iga liitlase otsustada, missuguseid relvasüsteeme ta hangib, kuid NATO jaoks on tähtis koostegutsemisvõime,» lisas ta.