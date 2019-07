USA senaator: vanemaks muutev äpp võib olla julgeolekuoht

New Yorgi demokraat märkis eile Föderaalsele Juurdlusbüroole ja Riiklikule Kaubanduskojale saadetud kirjas, et FaceApp nõuab täielikku ja pöördumatut ligipääsu kasutajate isiklikele andmetele ja fotodele.

Schumer lisas, et sellise ligipääsu tagamine võib kujutada ohtu riiklikule julgeolekule ja seab potentsiaalselt ohtu miljonite kasutajate privaatsuse Ameerika Ühendriikides, vahendab RFE/RL.

Rakenduse kasutustingimustes on öeldud, et FaceApp võib säilitada kasutajate andmeid ka pärast seda, kui andmed on rakendusest kustutatud. Samuti pole ajalist piirangut selle osas, kui kaua andmeid võidakse säilitada.

Lisaks on FaceAppi privaatsuspoliitikas märgitud, et rakenduse kogutud informatsiooni võib hoiustada ja kanda üle ükskõik millisesse riiki, kus FaceApp või selle partnerid tegutsevad, vahendab Business Insider.

FaceApp eitas avalduses kasutajate andmete müümist või jagamist kolmandate osapooltega.

Pole tõendeid, et 2017. aastal Yandexi endise tegevjuhi Jaroslav Gontšarovi asutatud firma jagaks kasutajate andmeid kolmandate osapoolte, sealhulgas Venemaa valitsusega. Küll aga on Venemaal asuv ettevõte sattunud luubi alla seoses sellega, et ei ole piisavalt selgelt väljendanud seda, et rakenduses kasutatavad fotod laetakse üles pilve, mitte kasutajate seadmetesse.

Ettevõtte sõnul kustutatakse enamik fotosid nende serveritest 48 tunni möödumisel pärast üleslaadimist. Schumer toob välja, et segaseks jääb see, kuidas rakendus kasutajate andmeid säilitab ning kas kasutajad saavad olla kindlad, et nende andmed pärast kasutamist kustutatakse.

Gontšarovi sõnul ei toimu kasutajate andmete ülekandmist Venemaale, vaid neid hoiustatakse samas USA hallatud pilveteenuses, mida kasutavad ka näiteks Amazon ja Google. «Enamus FaceAppi fototöötlusest käib andmepilves. Me laeme üles ainult foto, mille kasutaja on töötlemiseks valinud. Me ei kanna mitte kunagi pilve teisi kujutisi telefonist,» lausus Gontšarov.