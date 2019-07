Paet Porošenkole: MH17 lennu allatulistajad tuleb vastutusele võtta

Paeti sõnul toimus kohtumine Ukraina endise riigipeaga traagilisel kuupäeval, kuivõrd kolmapäeval möödus viis aastat lennu MH17 allatulistamisest Ida-Ukraina kohal. «298 inimest hukkus ning süüdlased peavad selle kuriteo eest vastutama. Vastutus peab olema nii õiguslik kui poliitiline, arvestades, et tegu on ka rahvusvahelise õiguse jõhkra rikkumisega,» ütles ta.

Ühtlasi rõhutas Paet, et Kertši väina piirkonnas Venemaa poolt vangi võetud Ukraina meremehed tuleb koheselt vabastada. «Sellise käsu andis ka ÜRO meretribunal juba mai lõpus, kuid Venemaa pole siiani seda täitnud,» ütles ta.

Ukraina tulevikust rääkides ütles Paet, et Ukraina peab jätkama reformidega ning selleks võib ta loota Eurooa Liidu toele.

Porošenko ütles, et Euroopa Liidu igakülgne tugi Ukrainale motiveerib Ukrainat reformidega edasi liikuma. «On äärmiselt oluline, et Venemaa-vastased sanktsioonid säiliksid kuni Venemaa hakkab täielikult täitma Minski kokkuleppeid,» ütles Porošenko. «Ühtlasi on reformide läbiviimiseks Ukraina jaoks suureks motivaatoriks Euroopa Liidu perspektiiv.»