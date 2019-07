Filipiinid on karistanud tuhandeid narkooperatsioonide politseinikke

Kokku on uuritud 14 724 politseinikku seoses operatsioonidega alates 2016. aasta juulist kuni selle aasta aprillini, ütles asekommunikatsiooniminister Marie Rafael Banaag pressikonverentsil. Neist 7867 sai administratiivkaristuse, mille olemust aseminister ei täpsustanud. 2367 inimest lasti lahti.

Narkosõda on Duterte võimuaja üks põhilisi poliitikaid ning sellel on paljude filipiinlaste tugev toetus, kuid politseinikud ja maskides inimesed tapavad kahtlusaluseid iga öö. Olukord on pälvinud rahvusvahelist hukkamõistu.