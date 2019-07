Video: Venemaal peeti kinni teismeliselt pistist nõudnud rahvuskaartlased

Veebilehel Fontanka avaldatud videos on näha, kuidas politsei peab Peterburis jõudu kasutades kinni kaks Vene Rahvuskaardi liiget, keda kahtlustatakse teismelisele narkootikumide istutamises, et seejärel noorukilt ebaseaduslike ainete omamise eest altkäemaksu nõuda.

Teisipäevasel operatsioonil filmitud ülesvõttes on näha kahte tavariietes politseinikku, kes panevad käed raudu kahel Rahvuskaardi vormiriietuses mehel ja suruvad nad vastu politseiautot.

Rosgvardia teatas, et algatab juhtumi osas sisejuurdluse. «Kui me leiame nad olevat süüdi, siis need töötajad tagandatakse ja nende ülemate vastu võetakse kasutusele distsiplinaarmeetmed,» teatas Rahvuskaart väljaandele Fontanka.