India võitleb samal ajal üleujutuste ja põudadega

Iga-aastane mussooniperiood, mis algas läinud nädalavahetusel Lõuna-Aasias, tõi endaga kaasa üleujutusi ja maalihkeid, ning mitmed piirkonnad on endiselt vee all.

Seni on üleujutuste ja maalihete tulemusel hukkunud vähemalt 227, kuid hukkunute hulk võib kasvada, sest enne tulvavete alanemist on ligipääs teatud kohtades raskendatud, vahendab CNN.

India kirdeosas asuvas Bihari ja Assami osariigis on mussoonvihmad toonud suurimaid inimelude kaotusi. Biharis, kus tulvavete tase on nüüd hakanud langema, on tuvastatud 67 hukkunut.

Osariigi ametnikud ütlesid täna, et taanduvad tulvaveed võimaldavad neil paremini hinnata tekkinud kahjude hulka ning leida üleujutuste ohvreid.

Eriolukorrale reageerides on need kaks India osariiki üles seadnud 900 abikeskust ja ajutist varjupaika neile, kes on pidanud kodust põgenema. Selliste inimeste hulk on hinnanguliselt 265 000, vahendab CNN.

Nepaali siseministeeriumi andemetel on nende riigis hukkunute hulk jõudnud 88-ni. Olukord on aga paranemas ning inimesed suunduvad tagasi kodudesse, vahendab CNN. Pakistani kontrollitud Kašmiiris ning Pakistani Lahore linnas on hetkeks tuvastatud 46 inimese hukkumine.

Tegu on vaid algusega

Vaatamata suurtele inimkadudele, on seni olnud mussoonvihmad vaid perioodi alguseks, mis kestab tavaliselt septembrini. Inimesed, kes liiguvad tagasi üleujutustest räsitud kodudesse, peavad seega asuma korrastama oma kodusid, enne kui mussoonvihmad tagasi tulevad.

Need, kellel pole võimalik kodudesse tagasi minna, jäävad ajutistesse varjupaikadesse. Ruumi ja joogivee nappus suurendab aga vee kaudu levivate haiguste, nagu koolera ja kõhulahtisus, tõenäosust, seades laste elud suurde ohtu, kirjutab CNN.

Samaegselt on probleemiks põud

Samal ajal kui Bangladeshis on ametnike hinnangul ligi kolmandik riigist vee all, on probleemiks ka põud ja joogivee puudus.

Enne üleujutuste algust algust tabas Indiat kuumalaine, mille tulemusel suri Bihari osariigis 184 inimest India katastroofijuhtimise ameti andmetel. Mussoonvihmade hilinemine, mis on riigis vajalikuks veeallikaks, võimendas selle kuumalaine ohtlikust.

Lisaks peab India tegelema põhjavete varude otsalõppemisega. India mõttekoja NITI Aayogi hinnangul saavad põhjavete varud tuleval aastal otsa 21 India suurlinnas, ja see avaldab mõju nii joogivee kättesaadavusele kui põllumajandusele.

Veevarude vähenemine on India suuruselt viienda linna, Chennai, osas jõudmas aga kriitilisse punkti. Linna põhjavee varud on lähiajal otsa lõppemas ning juba nüüd transporditakse enamik vett linna väljaspoolt, vahendab CNN.