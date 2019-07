USA asevälisminister: Hiina on juba praegu Euroopas kohal

Oleme kahe viimase presidendi, Barack Obama ja Donald Trumpi ajal Hiinaga seoses näinud kaht mõtteviisi. Kui Obama nägi Hiinat võimaliku partnerina, siis Trump on seda riiki määratlenud konkurendi ja isegi vaenlasena. Millest selline muutus?

Ma arvan, et varem oli Hiina ekspertidel teatud eeldus, et kui tuua Hiina täielikult reeglitel põhinevasse rahvusvahelisse süsteemi, siis aja jooksul muutub nende käitumine ja nad muutuvad selliseks nagu meie. See ei osutunud tõeks.