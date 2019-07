USA viib Saudi Araabiasse sadu sõjaväelasi

Kahe USA kaitseametniku sõnul viiakse pealinn Ar-Riyadist idas asuvasse Prints Sultani õhuväebaasi 500 sõjaväelast. Praeguseks on juba mõned sõjaväelased kohal, kes valmistavad ette Patrioti õhutõrjesüsteemi ning parandavad õhuväebaasi seisukorda, ütlesid ametnikud CNNile.

USA on juba pikalt soovinud vägesid sellesse baasi viia, sest hinnangud ja analüüsid on näidanud, et Iraani rakettidel oleks keeruline baasi tabada.

Jamal Khashoggi. FOTO: Hasan Jamali / AP / Scanpix

Samas tehti vägede Saudi Araabiasse toimetamise kohta otsus ajal, mil kahe riigi suhetes valitsevad keerulised ajad. USA sisepoliitikas ei olda rahul viisiga, kuidas Trumpi administratsioon ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrvale reageeris. Administratsioon on aga väitnud, et ollakse pühendunud Saudi Araabia kaitsmisele Iraani eest.

Eelmisel kuul teatas USA, et Lähis-Itta saadetakse juurde 1000 sõjaväelast, kuid ei täpsustanud seda, millistesse riikidesse võitlejad viiakse. Nüüd on selge, et 500 Saudi Araabiasse viidavat sõdurit on osa varasemast lubadusest.

Kongressile pole ametlikult sõjaväelaste lähetamisest teada antud, kuid üks ametnik ütles CNNile, et mitteformaalne teavitus on edastatud ning ametlikku teadaannet oodatakse järgmisel nädalal. Kongressile edastatav ametlik teavitus sisaldab ka täpsemaid detaile USA sõjaväelaste paiknemise kohta regioonis.

Satelliidipildid näitavad, et ettevalmistusi on õhuväebaasis tehtud juba alates juuni keskpaigast. Ametnike sõnul loodab USA, et neil on võimalik Prints Sultani baasis muu hulgas hoida ka viienda põlvkonna F-22 hävituslennukeid.

F-22 Raptor hävitaja. FOTO: Marina Lõstseva / TASS / Scanpix

Mais teatas USA välisminister Mike Pompeo hädaolukorrale viidates, et administratsioon kavatseb rakendada reeglit, millega oleks võimalik kiirendada relvamüüki Lähis-Ida partneritele, kaasa arvatud Saudi Araabiale. Ta põhjendas, et see toetaks liitlasi, suurendaks stabiilsust ning aitaks riikidel end Iraani eest kaitsta.

Samas tabas seda parteiülene vastasseis. Rahul ei oldud sellega, et administratsioon väitis, et tegu on hädaolukorraga. Samuti tõstatati küsimus inimõiguste olukorra kohta Saudi Araabias.

Juunis kordasid mitmed saadikud seda, et hädaolukorra deklareerimine polnud vajalik. Sel kuul esitasid mitmed senaatorid eelnõu, mille eesmärgiks on USA-Saudi Araabia suhetes aruandekohustuse tekitamine. Varasemalt on ebaõnnestunud mitmed katsed teostada järelvalvet Trumpi administratsiooni ja Saudi Araabia suhete üle.