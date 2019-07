Venemaa ei võtnud ÜRO JN-is omaks haiglate pommitamist Süürias

Briti suursaadik ÜRO-s Karen Pierce seadis Nebenzja väited kahtluse alla. «On teatud huvi Maarati haigla rünnaku uurimise vastu. Seega ma arvan, et see on asi, millele me keskenduma peaksime,» ütles ta istungi järel. «Meil on omad kahtlused, kuid heitkem sellele korralik pilk ja saagem korralik vastus,» lisas Briti diplomaat.