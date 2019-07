Miks ei taha Boris Johnson rääkida vene päritolu miljardäri kindluses peetud peost?

Johnson käis eelmise aasta aprillis ise välisministrina ametis olles Itaalias Perugias asuvas Palazzo Terranovas terve nädalavahetuse kestnud peol. Palazzo Terranova näol on tegu taastatud kindlusega, mille omanikuks on vene päritolu miljardär ja meediamogul Jevgeni Lebedev.

Ajalehtede London Evening Standard ja The Independent omanik Lebedev on tuntud glamuursete pidude korraldamise poolest, kus külalisteks on maailma rikkad ja kuulsad.

Välisministeeriumile esitatud aruandes teatas Johnson, et jäi ööseks Lebedevi juurde eelmise aasta 28. aprillil. Dokumenti täites tegi endine välisminister linnukese lahtrisse, kus oli kirjas, et ta reisis koos kaaslase, pereliikme või sõbraga.

Johnson ei andnud aga edasist informatsiooni selle kohta, kus ta oli, kellega ta seal viibis ega ka külaskäigu eesmärgi kohta. Väidetavalt oli aga tegu tema neljanda külaskäiguga Lebedevi juurde viimaste aastate jooksul.

Jevgeni Lebedev. FOTO: JUSTIN TALLIS / AFP / Scanpix

The Guardian palus korduvalt Johnsonil reisi osas kommentaare jagada ning täpsustada ka seda, kas ta võttis endaga kaasa turvameeskonna. Välisministri ametikoht on üks vähestest, millega kaasneb ööpäevaringne kaitse Briti politsei poolt. Johnson pole aga pidanud vajalikuks olukorda täpsustada.

Guardian rääkis mitmete Briti diplomaatide ja ametnikega, kes ütlesid, et Johnson oli välisministrina liiga distsiplineerimatu, üleannetu ja ebamäärane ning see ei tekita usaldust, et ta suudaks peaministrina hästi hakkama saada.

Ühe allika sõnul ei valmistunud ta kohtumisteks piisavalt ning see pisendas Ühendkuningriigi rolli olulistes kõnelustes Süüria ja Liibüa teemadel. Samuti olla ta eelistanud põhjalikkusele mugavust. Allikad kahtlevad tõsiselt Johnsoni võimekuses valitsust juhtida.

Itaaliasse reisis Johnson ajal, mil ta oli tugeva surve all. Parasjagu olid Briti välisministeeriumi käed tööd täis Salisbury närvimürgirünnakute tagajärgedega, mis ajasid Londoni ja Moskva tõsiselt tülli. On ebatavaline, et kõrgel kohal teeniv minister üksinda reisib. Samas ei soovinud välisministeerium ega ka politsei öelda, kas Johnson rikkus protokollireegleid ja reisis Itaaliasse ilma julgestuseta.

Salisburys korraldati eelmisel aastal närvimürgirünnak. FOTO: BEN STANSALL / AFP / Scanpix

Samal ajal oli tähelepanu keskmes ka võõrustaja Lebedev, kes oli äsja müünud 30 protsenti oma ajalehtedest investorile, kellel on tugevad sidemed Saudi Araabiaga. Praegusel hetkel on käimas Briti kultuuriministri Jeremy Wrighti poolt algatatud uurimine seoses võimalike konkurentsireeglite rikkumisega.

Lebedevi esindajad ütlesid Johnsoni külaskäigu kohta, et toonane välisminister käis tõepoolest Itaalias ajavahemikul 27.-29. aprill 2018. Väidetavalt oli ta üks paljudest külalistest, kuid erinevalt paljudest teistest ei kasutanud Johnson transpordiks Lebedevi eralennukit. Rohkem kommentaare ei jagatud.

Endine leiboristide valitsuskabineti liige Ben Bradshaw ütles, et Johnsoni puhul on selles olukorras küsimustest puiklemine vastuvõetamatu. «Boris Johnson ei saa selles küsimuses kriitika eest põgeneda. Kui ta külastas Jevgeni Lebedevi kodu ilma julgestusmeeskonnata, siis oleks tegu erakordse vastutustundetusega,» sõnas Bradshaw.

Ta lausus: «See lisaks kahtlustele seoses tema valmisolekuga peaministriks saada ja meie rahvusliku julgeoleku üle järelvalvet teostada. Johnson peaks selgitama, miks ta sinna peole läks ja kas tema ihukaitsjad olid sel ööl temaga.»

Boris Johnson. FOTO: PETER NICHOLLS / REUTERS / Scanpix

Politsei vastas aga selle peale, et nad ei saa välisministri julgeolekuga seonduvat arutada. Väideti, et kui kinnitataks või eitataks julgestusmeeskonna osalust teatud reisidel, siis võiks see mõjutada julgeolekut ja operatsioone tulevikus.

Üks Lebedevi pidudega kursis olev allikas ütles Guardianile, et mehel on kombeks korraldada pidusid, kus külalised korraldavad vaatemängu oma metsiku käitumisega ning väga olulised inimesed teevad väga rumalaid asju.

Lebedevil on koer, kelle nimi on Boris. See on omakorda tekitanud spekulatsioone, et loom sai nime vana sõbra Johnsoni järgi. Väidetavalt said Lebedev ja Johnson sõbraks ajal, mil viimane oli ametis Londoni linnapeana.

Dokumendid näitavad, et Johnson käis Londoni linnapeana Lebedevil kahel korral külas. Üks külaskäik leidis aset 2014. aasta oktoobris. Siis maksis Lebedev Johnsoni lendude ja taksosõidu eest.

Enne seda käis Johnson ärimehel külas kaks aastat varem, kuid siis väidetavalt täiesti isiklikel põhjustel. Kui selle reisi kohta uuriti, siis ütles Johnsoni pressiesindaja, et tegu oli võimalusega tutvustada oma visiooni Londonist.

Aleksandr Lebedev. FOTO: Maxim Šemetov / REUTERS / Scanpix

Lebedev sündis 1980. aastal Moskvas, kuid kolis Londonisse kaheksa-aastaselt, sest tema KGBs töötanud isa Aleksandr Lebedev saadeti Ühendkuningriigi pealinna tööle. Londonis

tegutses Aleksandr Lebedev KGB heaks, kuid kandis ametlikult majandusatašee ametinimetust.