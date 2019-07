Gibraltari kohus pikendas Iraani tankeri kinnihoidmist

Briti merejalaväelased ja Gibraltari politsei pidasid naftatankeri Grace 1 kinni 4. juulil, mil see viibis Hispaania lõunatipus asuva Gibraltari territoriaalvetes. Tankeri pardal on 2,1 miljonit barrelit naftat.

«Me ootame võimalust jätkata konstruktiivset ja positiivset läbikäimist Iraani ametnikega, et edendada Grace 1 vabastamist kooskõlas kõigi õiguslike nõuete täitmisega,» lausus Gibraltari peaminister Fabian Picardo piirkonna parlamendile.

Picardo ütles eile, et pidas Londonis Iraani ametnikega konstruktiivse ja positiivse kohtumise, mille eesmärk oli vähendada tankeri arestimisest tulenevaid pingeid. Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei on aga nimetanud tankeri arestimist piraatluseks ja lubanud, et sellised pahatahtlikud teod ei jää vastuseta.