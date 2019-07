Kriis on Boeingile maksma läinud miljardeid dollareid

Boeing teatas, et ettevõtte teise kvartali tulud vähenevad peagi 4,9 miljardi dollari (4,3 miljardi euro) võrra, sest firma peab maksma ühekordse kompensatsiooni lennufirmadele 737 MAX lennukeelust tingitud ebamugavuste pärast.

Ettevõte teatas, et kasumid vähenevad lisaks 1,7 miljardi dollari (1,5 miljardi euro) võrra 737 MAX lennukite madala tootmiskiiruse tõttu.

MAX tüüpi lennukid on maapinnal püsinud alates märtsi keskpaigast, pärast kahte õnnetust, mis nõudsid 346 inimelu. Topeltkatastroof on õõnestanud lennufirma mainet ning ohvrite perekonnad on ettevõtte kohtusse kaevanud.