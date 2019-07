Merkel oma tervise kohta: loodan, et elu jätkub ka pärast poliitikast taandumist

Oma tervise ja USA kõrval rääkis Merkel ka paremäärmuslaste sidemetest Moskvaga ning tunnistas, et need teevad teda murelikuks.

Itaalia prokurörid on üle kuulanud asepeaministri Matteo Salvini liitlase, keda kahtlustatakse Venemaalt varjatud rahastuse vahendamises erakonnale Liiga. Merkel ütles juhtumi kohta, et on sellest kuulnud, kuid olukorra selgitamine on Itaalia asi.