Vaimupuudega laste kasvataja: Eesti ühiskonnas on eelarvamused endiselt sügaval

«Viskasin vahepeal pikali ja see aeg, mil mina veidi pikutasin, istus terve rühm minu juures ja ootas, millal ma toibun,» kirjeldas ta ja lisas, et lapsed tundsid suurt muret, kuidas ta end tunneb ja kas tal on ikka väga halb olla.

Rakvere Lille Kodu. FOTO: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Kasvataja ja tugiisik Mare Lõbu hinnangul on intellektipuudega laps enamasti nagu lasteaia vanema rühma laps. «Nad on väga siirad ja vahetud, mis ei takista olemast kavalad,» märgib ta naeratades. Mare sõnul märkavad siinsed lapsed kohe, kui keegi on juuksuris käinud või on kellelgi uus sõrmus või autol uued rehvid.

«Nad loevad kehakeelt ja näoilmeid väga suurepäraselt, palju paremini kui meie,» sõnas ta ja lisas, et samuti mõistavad lapsed kohe, kui kasvataja on närviline või vastupidi rahulikus tujus.

Ühiskond on küüniline

Lille Kodu töötajatele teeb aga tuska ühiskonna suhtumine. Mare selgitas, et aeg-ajalt vaadatakse lapsi tänaval ja ka arstikabineti ukse taga koridoris nagu loomaaias loomi.

«Hiljuti läksime Tapale arsti juurde ja seal koridoris vaadati ikka suu lahti. Seepeale mõtlesin küll, et kuulge Tapa elanikud, te ju teate, et siin on aastakümneid olnud selline asutus,» imestab ta endiselt.

Mare nentis, et aastaid tagasi kiputi tõesti puudega inimesi peitma ning nendega ei käidud nii palju väljas, kuid tänapäeval peaksid inimesed olema rohkem harjunud ka sügava puudega inimestega ühes ruumis viibimisega.

«Vaadatakse ikka kohe varjamatu huviga ja pikalt. Vaadatakse kogu oma isu täis ja alles siis keeratakse pea ära,» kirjeldas ta ja lisas, et sellisel tegevusel puudub igasugune taktitunne.

Kaja lisas, et lisaks varjamatule vahtimisele esineb inimeste seas ka ebaratsionaalset hirmu. Ta lisas, et vahel on ka arstid keerulisema diagnoosiga last kartnud ning palunud lähedale mitte tulla.

«Kui oleme Tallinna haiglas käinud, siis seal oleme tegelikult küll rahule jäänud. Arstid on olnud hästi sõbralikud, eks nad on näinud rohkem erinevusi kui siin Tapal ja Rakveres,» sõnas kasvataja.

Sellest hoolimata suhtumine puudega inimestesse Mare hinnangul ajaga Eestis paraneb.

«Teinekord ikka loeme meediast, et see paranemine on juba saabunud, aga tegelikult on need eelarvamused ikka veel väga sügaval. Aga liigume paremuse poole,» usub Mare.

* Artiklis ei ole töötajate korduva nime kasutamisel kirjas mitte perekonnanimi nagu Postimehes tavaks, vaid eesnimi. Asjaosaliste sõnul kutsuvad nad oma asenduskodu peres kõiki eesnime pidi, mistõttu oli nende soov, et ka artiklis oleks kasvatajatel kasutatud eesnime.