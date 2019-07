Ungari meedia süüdistab Soomet silmakirjalikkuses

Artiklites väidetakse, et «Soomes ei ole põhiseadusele põhinevat õigussüsteemi».

Kolmapäeval avaldatud artikkel toob välja, et kuigi Euroopa Liit kritiseerib Ungarit õigusriigi põhimõtete rikkumises, peaks tegelikult olema mures Soome õigusriigi olukorrast. Sellest hoolimata ei ole uudisteportaali sõnul Jean-Claude Junckeri võimuloleku ajal soomlasi kritiseeritud.

Teisipäeval avaldatud Soome meediamaastikku kritiseerivas artiklis küsitakse, kas Soome puhul saab üldse rääkida enam meediavabadusest. Portaali väitel on Soomes meedia mitmekesisus ohus, kuna suur osa sellest on «liberaalne» ning et meediaväljaanded muretsevad pigem vähemuste, nagu rootslaste, saamide ja mustlaste vähese kajastuse üle.

Artiklis ollakse mures ka Soome rahvusringhäälingu YLE sõltumatusest, kuna Soome parlament valib selle juhatuse liikmed.

Pikalt Ungaris elanud Helsingi Ülikooli teaduri Annastiina Kalliuse sõnul üritavad ungarlased näidata soomlaste silmakirjalikkust asjades, milles hetkel süüdistatakse ungarlasi. See tuleneb tema sõnul Soome Euroopa Liidu eesistumise algusest, kus võetakse käsile just õigusriigi küsimused.

Ungariga seotud teemade uurimisele keskendunud riigiteaduste õppejõud Heino Nyyssöneni sõnul on Soomet kritiseerivate artiklite puhul tegemist hästi narratiivi sobivate pooltõdede ja «populistlike üldistuste» ärakasutamisega.

Artiklist võib Nyyssöneni sõnul leida paikapidavat infot, mida siis vürtsitatakse paksude poliitiliste väidetega. Teemad jäetakse aga laiemalt seletamata. Tema sõnul tuleb välja tuua ka see, et kui Soome on aasta jooksul tõusnud sõnavabaduse indeksis kõrgemale, siis Ungari kukkus 14 pügalat allapoole.

Nyyssöneni sõnul on selge, et need artiklid juhinduvad sellest, et Soome Euroopa Liidu eesistujariigina veab uurimist, mis käsitleb niinimetatud seitsmenda artikli rikkumist. Euroopa Parlament kiitis eelmisel aastal heaks uurimise, kuna Ungarit nähti rikkumas Euroopa Liidu põhiväärtusi, nagu inimõigused, õigusriik ja sõnavabadus.

Soome eesmärk Euroopa Liidu eestistujariigina on uurimist Ungari suhtes edasi viia, kuna eelmised eesistujariigid Rumeenia ja Austria seda ei teinud.

Origo uudisteportaali Soomet kritiseerivates artiklites väidetakse, et Ungari vastane uurimine põhineb «valedel».

Annastiina Kalliuse sõnul on oluline aru saada, et Origo uudisteportaali artiklite puhul on tegemist Ungari valitsuse propagandaga.

Paremkonservatiivne Ungari peaminister Viktor Orbán on Helsingin Sanomate sõnul oma riigis võtnud kindla kontrolli alla õigussüsteemi, meedia, majanduse ja hariduspoliitika. Sõnavabadus on kitsenenud ja sõltumatu meedia tegutseb ainult Internetis. Riigis on ka väikseid opositsioonilehti, mille levik on siiski marginaalne võrreldes riigivõimule lähedal olevate meediaväljaannetega.

Origo, mis kuulub Ungaris suuremate Interneti meediaväljaannete hulka, kritiseeris 2014. aastal teravalt võimupartei Fideszi poliitiku János Lázári korruptsioonisüüdistusi. See ajendas Fideszit võtma uudisteportaali enda kontrolli alla, mis järel Origo sõltumatud ajakirjanikud lahkusid, ütleb Kallius.

Uudisteportaal on tuntuks saanud kui Ungari valitsuse hääletoru. Ajaleht The New York Times kirjutas eelmisel talvel Origost kui «veebilehest, mis näitab, kuidas võib vaba ajakirjandus surra».

Kalliuse sõnul on Origo väga populaarne uudisteportaal, mis kasutab tihti allikatena valeuudiste veebilehti. Tema sõnul loevad inimesed ka konkureerivat uudisteportaali index.hu-d, mis on sõltumatu, eesmärgiga saada kahe portaali sisust terviklik pilt Ungaris toimuvast.

Ungari meedias on varem moonutatud muuhulgas endise Soome peaministri Juha Sipilä ütlusi. Sipilä meelest ei olnud Oulu vägistamislaines ohvrite arv erakordne, kuna Soomes toimub iga päev viis lapsi puudutavat seksuaalkuritegu päevas ja iga neist on üleliigne. Ungari meedia väitel kaitses ta aga süüdimõistetud immigrantidest vägistajaid.

«Euroopa õigusriigi põhialus on põhiseaduskohus või sellele vastav organ. Soomes ei ole erilist põhiseaduskohust, vaid selle funktsiooni täidab parlamendi põhiseaduskomisjon» kirjutatakse Origo-s.

Artiklis tuuakse esile ka Saami parlamenti puudutav lausung, mis artikli autori sõnul näitab, et Soome ei jälgi õigusriigi põhimõtet.