Borõslav Bereza: keskmine ukrainlane ei mõista riigi toimimist

Küsitlused ütlevad, et president Volodõmõr Zelenskõiga seotud Rahva Teener võidab valimised. Kes teise koha saab, ei tea, aga see on kõige huvitavam. Praegu öeldakse, et rebimiseks läheb venemeelse partei Opositsiooni Platvorm – Elu Nimel ning Porošenko Euroopa Solidaarsuse vahel. Mis minusse puutub, siis hindan oma võimalusi [ülemraadas jätkata] 50:50. Võin võita või kaotada.