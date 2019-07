Hõivatud Briti tanker on ankrus Iraani rannikul

Rootsile kuuluv tanker "põrkas kokku kalalaevaga", ütles Iraani Hormozgani provintsi sadama- ja merendusameti juht Allah-Morad Afifipoor. "Tankeri pardal on kõik 23 meeskonnaliiget, nad jäävad alusele kuni uurimise lõpuni," lisas Afifipoor usutluses uudisteagentuurile Fars.

Ta väitis, et tanker eiras pärast kalalaevaga kokkupõrkamist viimase saadetud hädakutsungit.

Afifipoori sõnul on tankeril 18 India meremeest ning veel viis Venemaalt, Filipiinidelt ja Lätist.

Läti välisministeerium kinnitas täna, et tankeril on üks Läti kodanik ning Läti kavatseb pöörduda Iraani valitsuse poole nõudmisega, et Läti kodanik ja tankeri ülejäänud meeskond vabastataks.