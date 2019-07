Hongkongi suurmeeleavaldus lõppes Hiina esinduse seinte määrimisega

Hiina erihalduspiirkond on meeleavalduste tõttu viimaste kümnendite tõsiseimas kriisis.

Protestid said alguse nüüdseks tagasi võetud eelnõust, mis oleks võimaldanud väljaandmisi Mandri-Hiinale, kuid on praeguseks kasvanud ulatuslikumaks liikumiseks, mis nõuab demokraatlikke reforme, üldist hääleõigust ja poolautonoomse piirkonna vabaduste piiramise lõpetamist.

Politsei on kasutanud protestijate vastu pisargaasi ja kummikuule.

Pühapäevane protestimarss on järjekorras seitsmes sellest võttis osa tuhandeid meeleavaldajaid. Meeleavaldajad nõuavad ka amnestiat ja sõltumatut juurdlust politsei taktikate suhtes.

Üldiselt on marsid olnud rahumeelsed, kuid neile on järgnenud vägivaldseid kokkupõrkeid politsei ja meeleavaldajate radikaalsemate rühmituste vahel.

«Valitsus ei ole reageerinud rahva häältele ja sellepärast on see kordunud,» lausus pühapäeval esmakordselt meeleavaldustega liitunud Anita Poon (35).

Hongkongi võimud rakendasid kesklinnas enne meeleavalduse algust tõsiseid turvameetmeid, eemaldades enne rongkäiku metallist piirdeaiad, mida meeleavaldajad on korduvalt kasutanud barrikaadide püstitamiseks, ja paigaldades politsei peakorteri ette suuri veega täidetud tõkkeid.

Kuigi politsei käskis rongkäigulistel valida tavapärasest lühema marsruudi, langes see korraldus kurtidele kõrvadele ja võimude nõutud finišipaiga asemel suundusid protestijad rongkäiku lõpetades Hiina kontaktbüroo ehk Pekingi esinduse poole piirkonnas.

«Me oleme siin kuulutamaks, et Peking on see, kes rikub meie valitsemisväärtusi ja kohtuprotseduure,» lausus 19-aastane meelavaldaja Tony AFP-le.