Portugali maastikupõlengutega võitleb üle 1700 tuletõrjuja

Kahjutule eest on evakueeritud terveid külasid. Vigastada on saanud umbes paarkümmend inimest, kelle seas kaheksa tuletõrjujat. Üks raskete põletushaavadega tsiviilisik toimetati kopteriga pealinna Lissaboni haiglasse.

Mägises ja metsases Casteli Branco piirkonnas Lissabonist 200 kilomeetrit põhja pool on kolme tulekahju kustutamas umbes 20 kopterit ja lennukit. Kustutustöödel on saanud viga neli ja kokkupõrkes teise tuletõrjeautoga kolm tuletõrjujat. Piirkonnas on suletud mitu üleriigilist maanteed, tuletõrjujatele on saadetud appi 20 sõdurit ja rasketehnikat.