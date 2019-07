Video: täna saatis India raketi Kuule

«Ei ole võimalik, et seekord mingi tehniline viga ilmub,» ütles ISRO juht K. Sivan The Hindu ajalehele.

Endine NASA teadlane Kumar Krishen ütles, et India kosmoseagentuuri tuleks kiita nii ambitsioonika projekti ettevõtmise eest. «Me peame meeles pidama, et kosmosemissioonid on riskantsed ja varasemalt on mitmeid süsteemirikkeid olnud ning inimelusid kaotatud,» sõnas ta.