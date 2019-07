Põhja-Korea hangib sanktsioone rikkudes luksusautosid

Teemat käsitles ka ajaleht The New York Times, kelle analüüsist selgus, et kaubad jõuavad Põhja-Koreasse väga keerukat teed pidi.

Autod, mis Põhja-Koreasse jõuavad, on erinevad, kuid üldiselt on need kõrgema klassi mudelid. Kohtudes president Trumpi ja Putiniga, kasutas Kim Jong-Un Mercedes Benzi lipulaeva Maybachi S62 ja S600 Pullman Guard mudeleid, mis maksavad viiestsajast tuhandest dollarist kuni 1,6 miljoni dollarini välja.

Luksuskaupade liikumise takistamine Põhja-Koreasse oli ka põhjuseks, miks 2006.aastal USA president George W. Bush riigile karmid sanktsioonid kehtestas.

2015. ja 2017. aasta vahel toimisid vähemalt 90 riiki päritolumaadena Põhja-Koreasse jõudnud kaupadele. Kaubad liiguvad ka läbi ÜRO julgeolekunõukogu liikmete Hiina ja Venemaa ning Ameerika liitlaste, Jaapani ja Lõuna-Korea.

Ametnikele on oluline teada Põhja-Korea varustusteede kohta, kuna riik kasutab samu teid ka vajaliku tehnoloogia muretsemiseks oma tuumaprogrammile. Analüütikute sõnul jätkab Põhja-Korea uraani rikastamist eesmärgiga oma tuumalõhkepeade arsenali kasvatada 30st 60ni.

Vajalike kaupade toomiseks kasutatakse väikest gruppi usaldatud inimesi, kes liigutavad kõike mida riigil vaja on.

The New York Timesi ja C4ADS-i poolt tehtud uurimused jälgisid luksusautode liikumist läbi viie riigi kasutades avalikke materjale, nagu ekspordidokumendid ja satelliidipildid.

Luksusautode teekond algas Hollandis Rotterdami sadamas eelmise aasta juunis, kus need olid suletud konteinerites. Konteinerid olid ametlikult Hiina transpordifirma nimel, kuid on ebakindel, kes autod esimesena ostis.

Autode tootja Mercedes Benzi emafirma Daimleri sõnul teevad nad taustakontrolli kõigile luksusautode ostjatele, vältimaks nende jõudmist sanktsioonide rikkujate kätte.

Autod rändasid peale seda 41 päeva Kirde-Hiinasse Daliani sadamasse, kus need maha laaditi ning umbes kuu aja pärast Jaapanisse saadeti. Sealt pandi need teele Lõuna-Korea poole, kuhu need jõudsid septembri lõpuks.

Peale seda pandi autod teele Nahhodka sadama poole, mis asub Venemaa kaug-idas, kuid laev kadus 1. oktoobril radarilt ning ilmus välja alles 18 päeva pärast.

Ekspordidokumentide põhjal oli laev käinud Nahhodka sadamas, laadinud seal maha autod ning võtnud peale sütt. Sadam on lähedal Vladivostokile, kus paikneb laeva omaniku, Danil Kazachuki, laevafirma kontor. C4ADS-i raporti sõnul pole täpselt teada, mis autodega juhtus, kuid arvatakse, et need võidi lennutada Vladivostokist Põhja-Koreasse.

Neli kuud hiljem, selle aasta 31. jaanuaril, nähti Maybache sõitmas Põhja-Korea pealinna Pyongyangi tänavatel. The New York Times-ile antud intervjuus väitis Danil Kazachuk, et oli laeva omanik, mis autod Venemaa sadamasse tõi, kuid keeldus täpsemate selgituste andmisest.

Tõendeid, mis Kazachuki kaupade liigutamisega Põhja-Koreasse seoks, ei ole, kuid rahvusvaheliste sanktsioonide ekspertide sõnul on Venemaa Kaug-ida sadamad populaarne transiitkeskus salakaupade veoks Põhja-Koreasse.

Veebruaris konfiskeeriti Danil Kazachuki laevad Lõuna-Koreas kahtlustatuna sanktsioonide rikkumises. Laevu kahtlustati Põhja-Koreast pärit sõe vedamises, kuid Kazachuki sõnul ei olnud temal laevaomanikuna kohustust teada, mida laevad veavad. Kazachuki sõnul oli kõik Lõuna-Korea väljamõeldis.

Sidemed aga laevaga ning sanktsioonide rikkumisega on aga olemas. Eelmise aasta sügisel võttis sõelaadungi vastu Enermax Korea nimeline ettevõtte, keda kahtlustatakse ÜRO poolt sanktsioonide rikkumises. Firma sõnul said nad oktoobris sõelaadungi, mida arvasid pärit olevat Venemaalt, kuna Danil Kazachuk oli neile nii väitnud.