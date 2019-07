USA vabariiklased lubasid eriprokurör Muellerit karmilt küsitleda

Tema sõnul on päevakorralt kadumas plaan esitada Trumpile kriminaalsüüdistus ning et vabariiklased tahavad sellele saagale punkti panna. «Pidagem meeles, et Muelleri raport on ühepoolne raport. Teine pool ei ole selle kohta küsimusi esitanud. See on meie võimalus seda teha,» ütles Collins.