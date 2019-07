Vabaühendus: Süürias hukkus Vene õhulöögis 23 inimest

Vaatluskeskus lisas, et kuna paljud on raskes seisundis ja osa inimesi endiselt rusude all, võib ohvrite arv veel kerkida.

Õhurünnakutes on hukkunud üle 650 tsiviilisiku ja see on rivist välja löönud paarkümmend raviasutust. ÜRO andmeil on vägivalla eest viimasel kolmel kuul pagenud üle 330 000 inimese.