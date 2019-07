KAART: Terroristid ründasid kaitseväelaste baasi Malis, vigastatud Eesti sõdurite arv tõusis kuueni

Esmaspäeva õhtul ründasid enesetaputerroristid autosse paigutatud isevalmistatud lõhkekehaga sõjaväebaasi Malis Gao linnas. Kui eile õhtul kinnitas Eesti kaitseväe peastaap, et vigastada sai viis eestlast, siis tänaseks on selgunud, et vigastatud eestlaste arv tõusis kuueni.

Rünnakus haavata saanud kaitseväelastele anti kohe esmaabi. Kaitseväelased said killuhaavasid ja põrutusi. Täna lõunase seisuga on kolm sõdurit arstide järelevalve all, kolm sõdurit on tagasi üksuses.

Teadaolevalt ründasid terroristid autopommiga sõjaväebaasi pääslat, kus toimus plahvatus, edastas Defence News ja GardaWorld. RFI teatel oli pommiauto ÜRO värvides ning selles oli vähemalt kolm inimest.

«Rünnati Gaos asuva sõjaväebaasi Prantsuse poole sissepääsu,» ütles Prantsuse vägede pressiesindaja kolonel Frederic Barbry. Tema sõnul terroristid baasi territooriumile ei tunginud.

Barbry sõnul ei ole kannatanute vigastused eluohtlikud. Vigastuste üksikasju kolonel ei kommenteerinud.

Raag: baasi rünnatakse keskmiselt kord aastas Ilmar Raag. FOTO: LIIS TREIMANN Malis ÜRO rahuvalvevägede koosseisus missioonil käinud Eesti filmimees Ilmar Raag rääkis, et Gao baaside kompleksi rünnatakse keskmiselt kord aastas ja nii juba mitmendat aastat järjest. «Kompleks on selliselt ehitatud, et üldjuhul autopommid ei jõuagi nii kaugele, et võiksid baase ohustada,» ütles Raag. Kui terroristid oleksid jõudnud juba baasi väravateni, siis kaitseväelased poleks enam elavate kirjas. Põhimõtteliselt võib ütelda, et baasi turvasüsteem pidas, kinnitas Raag.

Sündmuspaigast tehtud fotodelt on näha tihedat suitsusammast ning õhus tiirutavat kopterit.

Üks allikas rääkis väljaandele Nord Sud Journal, et Mali sõdurid avasid kontrollpunkti läbida üritanud terroristide sõiduki pihta tule, kuid terroristid jõudsid avada vastutule, enne kui see plahvatas.

Ükski terroriorganisatsioon pole seni rünnaku eest vastutust võtnud.

#Gao Images des dégâts suite à l'explosion du véhicule piégé contre le camp de la force Barkhane #Mali pic.twitter.com/g6VHXIpys2 — Olivier Dubois (@LolivDubois) July 22, 2019