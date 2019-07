Macron teatas kokkuleppest Vahemerel päästetud migrantide jaotamises

Itaalia parempopulistlik valitsus on keelanud merel päästetud pagulasi kandvatel laevadel enda sadamatesse sisenemise, sest liiga vähesed EL-i liikmesriigid on nõus neid vastu võtma.

See on toonud kaasa olukorra, kus iga kord kui mõni abiorganisatsiooni päästelaev Vahemerel migrante päästab, algavad EL-is keerulised läbirääkimised nende liikmesriikide vahel jaotamise üle. Alles kokkuleppe saavutamise järel lubab Itaalia migrante vedavatel laevadel maabuda.

Prantsusmaa ja Saksamaa on teinud ettepaneku luua koalitsioon riikidest, mis on valmis kuni oktoobrini vastu võtma pagulased kohe kui nad EL-is maabuvad.

Kohtumisest jäi kõrvale oma sadamad abiorganisatsioonide päästelaevadele sulgenud Itaalia marurahvuslasest siseminister Matteo Salvini, kes kirjutas pühapäeval Twitteris, et on vastu sellele, et põgenikepoliitika määravad Prantsusmaa ja Saksamaa, lisades, et Itaalia «soovib panna teisi ennast austama».