Malaaria parasiidid on ravimite suhtes järjest immuunsemad

Parasiidid on levinud Kambodžast Laosesse ja Taist Vietnami – kus pooled patsiendid ei reageeri ravimitele. Uurijad kardavad, et need leiud võivad tähendada, et ravimiresistentne malaaria võib levida Aafrikasse.

Malaariat ravitakse kahe ravimi, artemisiini ja piperakiini koosmõjul. Ravimikombinatsioon võeti Kambodžas kasutusele 2008. aastal, kuid juba 2013. aastal ilmnes, et parasiidid muteerusid ja hakkasid muutuma mõlema ravimi suhtes resistentseks.

Meditsiiniajakirja The Lancet avaldatud uuringus analüüsiti Kagu-Aasia malaariapatsientide vereproove. Parasiidi DNA näitas, et resistentsus oli levinud Kambodžasse, Laosesse, Taisse ja Vietnami.

Uuringu andmetel oli malaaria veelgi enam muteerunud. Mõningatest piirkondadest kogutud proovid näitasid, et ligi 80 protsenti malaaria parasiitidest olid ravimiresistentsed.

Kuid see ei tähenda, et malaaria oleks ravimatu. Samas ajakirjas avaldatud teine uuring näitas, et pooled patsientidest ei näidanud standardravimite kasutamisel paranemismärke, kuid on olemas alternatiivseid ravimeid.

«Resistentsuse levimine näitab, et peame kiiresti kasutusele võtma alternatiivseid ravimeid,» ütles Tinh Hein, Oxfordi ülikooli kliiniliste uuringute professor Vietnamis.

See tähendab, et tuleb leida uusi ravimikombinatsioone, mis suudaks resistentsusest üle olla.

Malaariavastases võitluses on tehtud suuri edusamme, kuid parasiitide muutumine ravimiresistentseks on problemaatiline. Suur murekoht on resistentsuse levimine Aafrikasse, kus esineb üheksa malaariajuhtumit kümnest.

«Resistentne parasiit on võimeline uutesse territooriumitesse levima ja võimeline arendama uusi geneetilisi omadusi. Resistentsuse levimine Aafrikasse, kus enamik malaariajuhtumeid esineb, on hirmuäratav,» ütles heategevusorganisatsiooni Wellcome Sangeri instituudi ja Oxfordi ülikooli professor Olivo Miotto.

Mis on malaaria? Kongo Demokraatlikus Vabariigi malaarialabor. FOTO: Caro / Stefan Trappe / Scanpix Malaaria on maailmas levinumaid nakkushaigusi, mis levib troopilise ja subtroopilise kliimaga maades (Aafrika, Lõuna ja Kagu Aasia, Lõuna-Ameerika).

Malaaria tekitajaks on algloom Plasmodium. Inimesele võivad malaariat tekitada neli liiki: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale. Neist kõige sagedasem ja ohtlikum on P. falciparum, mis õigeaegse ja tõhusa ravi puudumisel võib põhjustada surma.

Malaaria ülekanne toimub emase hallasääse vahendusel.

Malaaria sümptomid on: hoogudega esinev kõrge palavik, külmavärinad, iiveldus ja oksendamine, teadvusehäired, peavalu, väsimus, lihasvalud, kõhulahtisus ja aneemia. Allikas: Tartu ülikooli kliinikum

Uued avastused ei mõjuta kuigi palju Kagu-Aasia inimeste igapäevaelu. Malaariavastane võitlus on enamat kui lihtsalt õige ravimi valimine. Pingutused haigust levitavaid sääski kontrolli alla saada kestavad ikka vanaviisi. Muutuma peab vaid haiguse standardravim.

Kuigi ravimiresistentne parasiit on levinud, ei ole see globaalne oht. «Need parasiidid on hirmuäratavad elukad, selles pole kahtlust. Kuid mulle tundub, et nad ei ole kuigi eluvõimelised, sest nende üldine populatsioon on langemas,» ütles Londoni hügieeni ja troopilise meditsiini kooli professor Colin Sutherland.

Näiteks: Kambodžas registreeriti 2008. aastal 262 000 malaariajuhtumit. Mullu registreeriti seal vaid 36 900 malaariajuhtumit. Iga aasta registreeritakse umbes 219 miljonit malaariajuhtumit.