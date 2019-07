Iraan osaleb pühapäeval Viinis tuumaleppe osalisriikide kohtumisel

8. juuliga alanud nädalal teatas Iraan, et ületas tuumaleppega lubatud rikastatud uraani lae 3,67 protsenti. Samuti on islamivabariik ületanud 300 kilogrammi juures asuva piirangu rikastatud uraani varudele.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini ütles samal päeval, et Teherani sammud, sealhulgas uraani rikastamine kaugemale leppes seatud 3,67-protsendi laest, on tagasi pööratavad ning et leppe teised osapooled ei pea Iraani rikkumisi «märkimisväärseks mittetäitmiseks».

Iraan on korduvalt hoiatanud, et lahkub leppest sootuks, kui selle järelejäänud osapooled ei taga riigile USA sanktsioonidest mööda minnes leppega lubatud majanduslikku tulu.

Ühendriigid on samal ajal saatnud Iraani lähistele tuhandeid sõdureid, tuumarelvavõimekusega B-52 pommitajaid ja hävitajaid. Hormuze väinas on salapärastel asjaoludel rünnatud naftatankereid, Iraan on tulistanud alla USA drooni ja ka Washington on teatanud Iraani drooni allatulistamisest.