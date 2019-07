Eesti ja Prantsusmaa kaitseministrid arutasid rünnakut Malis

«Meie huvides on seista ohtudele vastu ühiselt koos liitlastega, mõistes teineteise vajadusi ja tugevdades oma liitlassuhteid,» sõnas Luik.

Prantsuse kaitseminister Parly tänas Eesti kaitseväelasi nende eeskujuliku tegevuse eest ja soovis neile kiiret paranemist. Parly rõhutas, et Eesti kaitseväelaste professionaalne käitumine rünnaku käigus on see, mille eest Prantsuse kaitseväelased oma Eesti kaasvõitlejaid nii kõrgelt hindavad.