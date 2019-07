Politsei pole Tallinnas kadunud 27-aastast Annat jätkuvalt leidnud

Praeguseks on videosalvestite järgi tuvastatud, et Anna liikus 20. juulil öösel veidi pärast kella kolme Õismäe tee majade 77 kuni 81 piirkonnas.

Annal on jalas musta värvi spordijalatsid ning musta värvi teksapüksid. Seljas on tal musta värvi üle pea tõmmatav kapuutsiga jakk, mille seljal on ümmargune kollane naeratav nägu. Anna eritunnuseks on paremal käel küünarnukist allpool olev tätoveering.