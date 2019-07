Afganistani president nõuab Trumpi sõnade kohta selgitust

Ta rääkis näiteks, et tal olid plaanid Afganistani konflikti kiireks lõpetamiseks, kuid see tähendanuks riigi «maamunalt pühkimist».

Afganistan «oleks läinud. See oleks läbi sõna otseses mõttes 10 päevaga,» ütles Trump ja lisas, et «ta ei taha minna seda teed», sest ei taha tappa miljoneid inimesi.

Trump rääkis ka, et Pakistan aitab Ühendriikidel Afganistanist «välja rabelda» ning et Washingtoni ja Islamabadi suhetel on «tohutu potentsiaal».