Brittide esimene esitüdruksõber: kes on Boris Johnsoni kaasa Carrie Symonds?

Kuigi asjaga lähemalt kursis olevad inimesed on kinnitanud, et äsja Konservatiivse Partei esimeheks valitud ja seega Briti peaministriks kerkiva Boris Johnsoni elukaaslane Carrie Symonds ei astu homme koos valitsusjuhiga sisse Downing Street 10 maja uksest, on tegu ikkagi ajaloolise hetkega – esimest korda saab Ühendkuningriik esitüdruksõbra.