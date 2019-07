Venemaa LGBT aktivist tapeti kodu lähedal

Aktivist Dinar Idrisov kirjutas eile Facebookis, et ta sõber «tapeti vägivaldselt kodu lähedal.

Ta oli hiljuti olnud vägivalla ja surmaähvarduste ohvriks» ütles Idrisov, ning lisas, et ta oli mitmel korral esitanud avaldusi ka politseile.

Tapmisega seoses on kinni peetud ka kahtlusalune, vahendab Fontanka.

Grigorjeva tuttavad ütlesid, et tema nimi oli lisatud LGBT-vastase veebilehe nimekirja. Veebileht, mis oli inspireeritud õudusfilmist Saag, julgustas inimesi jahtima seksuaalseid vähemusi ning inimesi, keda kahtlustati selles, vahendab The Moscow Times.

Mõni päev tagasi said LGBT aktivistid ähvardava kirja Jekaterinburgis, millele kirjutasid alla «homoseksuaalide likvideerijad», vahendab The Guardian. Kirjas seisnes hoiatus, et kui Jekaterinburgis olevat LGBT teabekeskust ei suleta, siis võib juhtuda «midagi väga halba ja väga kurba».