Välisministri sõnul ei kavatse Araabia Ühendemiraadid Jeemenist lahkuda

«Me tegutseme küll varasemast erinevalt, kuid meie sõjaline kohalolek säilib. Me anname rahvusvahelisele õigusele tuginedes kohalikele Jeemeni vägedele nõu ja abi,» kirjutas välisminister.

AÜE teatas juuli algul, et toob osa vägedest Jeemenist välja ja paigutab teised ümber.

AÜE on tähtis partner saudide juhitavas koalitsioonis, mis sekkus 2015. aasta märtsis rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse toetuseks Jeemeni sõtta ning võitleb Iraani toetusega šiiamässuliste huthidega.

Gargashi sõnul peaksid huhtid nägema AÜE sammus «usalduse loomise meedet, et luua võimalus konflikti lõpetamiseks».

Selles sõjas «ei ole kerget võitu ega kerget rahu», lausus AÜE välisminister. «Nüüd on aeg kahekordistada poliitilist protsessi,» lisas ta.

Jeemeni sõjas on alates 2015. aastast surma saanud tuhandeid tsiviilelanikke, korduvad läbirääkimiste katsed üldise relvarahu üle on nurjunud ja ÜRO hinnangul on riigis maailma rängim humanitaarkriis.