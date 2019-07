Kanada politsei: kahtlased mõrvad ja kadunud teismelised võivad olla seotud

Kanada kuningliku ratsapolitsei esindajad teatasid eile pressikonverentsil, et Austraaliast pärit Lucas Fowleri (23) ja Ameerikast pärit Chynna Deese'i (24) topeltmõrv, kahe Kanada teismelise kadumine ja maanteest 470 kilomeetri kaugusel leitud surnukeha võivad kõik olla seotud.

Politsei arvab, et noorpaar mõrvati kohaliku aja järgi 14. juuli kella 16.00 ja 15. juuli kella 7.00 vahel.

Nende 1986. aasta sinine Chevrolet’ minibuss asus noorpaari surnukehade lähedal. Pealtnägijad ütlesid meediale, et olid näinud noorpaari varem tee ääres, sest nende auto oli katki läinud. Surnukehade tuvastamiseks läks politseinikel aega kolm päeva.

Fowleri isa on Austraalias Uus-Lõuna-Walesi osariigi politseinik ning ta reisis Kanadasse kahe kolleegiga, et Kanada kuninglikule ratsapolitseile tuge pakkuda. Stephen Fowler ütles, et ei olnud otseselt juurdlusega seotud.