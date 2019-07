10 aastat tagasi kaduma läinud mees leiti külmkapi tagant

Kui Larry Ely Murillo-Moncada vanemad nägid oma last viimast korda 28. novembril 2009, siis jooksis ta majast välja paljajalu, keset lumetormi.

Politseile anti mehe kadumisest teada, helistati läbi ka perekonnasõbrad ning plakateid riputati üles üle kogu linna. Katsed leida 25-aastast meest ei toonud aga uut informatsiooni mehe asukoha osas, kirjutas Daily Nonpareil toona. Mees oleks justkui haihtunud.

Ligi kümnend hiljem on Murillo-Moncada perekond saamas aga vastuseid küsimustele, mis mehe kadumise ümber õhku jäid.

Council Bluffsi politseijaoskond ütles eile, et mees oli olnud vähem kui miil lähemal oma kodule, supermarketis, kus ta töötas – kinni poe külmkappide taga.

«Sellistest juhtumistest me väga ei kuule, inimesed leitud seintest, eriti selles piirkonnas», ütles seersant Brandon Danielson uudistekanalile KETV Omahas. «Meil on kaduma läinud inimesi kogu aeg, aga see on lihtsalt harukordne».

Meest vaevasid probleemid vahetult enne kadumaminekut

Päev enne Murillo-Moncada kadumaminekut oli poeg tulnud koju pärast Tänupüha vahetust toidupoes ning näis segaduses, ütles ta ema Ana Daily Nonpareilile.

Ema viis poja arsti juurde, kes kirjutas talle retsepti antidepressantide jaoks, kuid ravimist ei tundunud kasu olevat. Segaduse tunne jätkus ning Murillo-Moncada hakkas kuulma hääli ning nägema hallutsinatsioone, ütles Ana ajalehele.

Kell 18.15, kadumamineku päeval, jooksis Murillo-Moncada toast välja, ilma sokke ega saapaid jalga panemata. Kandes vaid pusa ning helesiniseid pükse, lahkus mees ilma autota lumetormi, Daily Nonpareili andmetel.

Surnukeha tuli välja juhuslikult

Vaatamata perekonna ja politsei pingutustele, jäi müsteerium lahenduseta kuni selle aasta alguseni, mil töötajad läksid toidupoodi eemaldama riiuleid ja külmkappe, ütles politsei meediale.

No Frills-i toidupood, kus Murillo-Moncada töötas, sulges oma uksed 2016. aastal ning seisis tühjana sellest ajast saadik.

Ligi 45-sentimeetrisest vahest seina ja külmakapi vahel leidsid töötajad õõvastava leiu – laguneva surnukeha. «See on esimene kord minu karjääri jooksul kui leian surnukeha sellises olukorras», ütles 2009. aastal juhtumit uurima määratud Danielson meediakanalile KPTM Omahas.

Kuigi keha oli liiga lagunenud, et tuvastada inimest visuaalselt, siis Daniels oli koheselt veendunud, et tegu võib olla ligi kümme aastat tagasi kaduma läinud mehega.

Council Bluffsi jaoskonna kapten Todd Weddum ütles CNN-ile, et surnukehalt leitud riided vastasid kirjeldusele, milles Murillo-Moncadat viimati nähti. Eelmisel nädalal saabus ka DNA testide tulemus, mis kinnitas, et tegu oli tõepoolest Murillo-Moncadaga.

Kuidas Murillo-Moncada külmkappide taha sattus?

Uurijate sõnul on neil ka seletus, kuidas mees külmakappide taha sattus. Supermarketi endised töötajad rääkisid, et nad ronisid tihti külmkappide otsa. Üle nende ronides oli võimalik liikuda toidupoe ladustamisalale, et võtta mitteametlik paus, ütles Weddum CNN-ile.

Murillo-Moncada läks poodi pärast kodust lahkumist ning ronis mööda külmikuid, kuid kukkus siis ligi neli meetrit ning maandus seina ja külmkappide vahele, ütleb Danielson. Külmkappide hääl oli aga nii vali, et kukkunud mehe appihüüdeid ei kuulnud arvatavasti keegi, ütles ta.

Kehale tehtud lahkamine ei viidanud traumale, ütles politsei. Pikka aega lahendamata püsinud juhtum sai nüüd lõpu ning surm klassifitseeritakse õnnetussurmana.

Danielson ütles KPTM-ile, et võimud külastasid poodi uurimise alguses, kuid Murillo-Moncada ülemus ütles, et polnud töötajat sel päeval näinud. Ta ütles ka, et mees ei oleks pidanud sel päeval ka tööle tulema.