Kristi Raik: maailmamajandus muutus poliitilise võitluse tandriks

Majanduslikud sidemed maailma riikide vahel tihenesid märkimisväärselt 1990.–2000. aastatel. Samal ajal lihviti rahvusvahelisi norme, mis reguleerivad kaubavahetust. Viimastel aastatel on õhkkond märgatavalt muutunud: suurriikide tihenevas konkurentsis on maailmamajandusest üha enam saanud geopoliitilise võitluse tanner, kus ühised mängureeglid murenevad ja vastase majanduslikku sõltuvust kasutatakse relvana tema nõrgestamiseks. 1995. aastal rajatud Maailma Kaubandusorganisatsioon WTO on kokkukukkumisele lähemal kui kunagi varem.