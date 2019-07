USA merejalaväe esimene uus snaiperrelv pärast Vietnami sõda on lahinguks valmis

USA merejalaväe uus snaiperrelv, mk13 Mod 7, kuulutati eelmise nädala kolmapäeval olevat jõudnud täielikku operatsioonilisse võimekusse. Uus snaiperrelv on nüüd kättesaadav nii jalaväeluurele kui skautidele, vahendab Task and Purpose.

Relv valiti välja asenduseks seni kasutatud M40 snaiperrelvale juba eelmise aasta märtsis. M40 on USA merejalaväe poolt olnud kasutuses Vietnami sõjast saadik, vahendab Task and Purpose.

Kuigi relva efektiivne laskmiskaugus jääb alla M2010 Enchaned Sniper Rifle-i 1,2 kilomeetrisele laskmiskaugusele, siis on see märkimisväärselt parem seni kasutatud M40-st, vahendab Task and Purpose.

Pentagon on seadnud prioriteediks uutele relvadele surmavuse ja täpsuse, mis on ka M40 väljavahetamise taga.

Mk13 snaiperrelvast lastes jääb kuul õhus stabiilseks hoopis pikemaks ajaks, ütles merejalaväe käsusüsteemide major Mike Brisker eelmisel kolmapäeval. «Relv annab sulle lisa algkiirust, et see [kuul] jääb ülehelikiirusele hoopis kauemaks distantsiks kui M40A6 [oma]», ütles Brisker, võrreldes kaht relva.

Merejalaväe käsusüsteemi sõnul on mõned lahingüksused saanud kasutada relvi juba rohkem kui aasta, ning tagasiside on siiamaani olnud väga positiivne.

«Meie uue varustuse treeningutel on skautide kõlavaks tagasisideks jäänud, et see relv on positiivne samm edasi täpsusrelvade maailmas», ütles Berger relva ametlikul kasutuselevõtu päeval.