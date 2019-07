Hispaania peaminister kaotas esimese usaldushääletuse parlamendis

350-kohalises parlamendis hääletas tema poolt 124 ja vastu 170 seadusandjat, erapooletuid oli 52. Nelja parlamendiliikme volitused on peatatud.

Sánchezel, kes on pärast aprillikuiseid valimisi peaministri kohusetäitja, on sel nädalal kaks võimalust saavutada oma programmile parlamendi toetus.

Esmaspäevases kõnes parlamendile lubas Sánchez vähendada Hispaania riigivõlga 95,8 protsendile tänavusest sisemajanduse kogutoodangust. See võib anda finantsturgudele signaali, et koalitsioon, mille sotsialistid loodavad moodustada vasakradikaalse Podemosega, järgib ranget eelarvepoliitikat.

Sáncheze sotsialistid said aprilli valimistel parlamendis 123 mandaati, mis on rohkem kui ükski teine erakond, kuid liiga vähe, et 350-kohalises parlamendis enamus saavutada.