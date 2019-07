Bulgaaria president vetostas kuluka hävitajatehingu USA-ga

«Lühendatud seadusandliku protseduuri tõttu on segaseks jäänud terve rida tähtsaid probleeme, nagu kulud, garantiid, tarneajad, trahvid, hüvitised,» ütles Radev teisipäeval.

Lepingu strateegilist tähtsust arvestades ei ole see vastuvõetav, lisas ta.

Kaitseminister on lepingu juba allkirjastanud ja lennukite tarnimine peaks aset leidma ajavahemikus 2023. aasta keskpaik ja 2024. aasta algus. USA lennukid vahetavad välja vananenud Nõukogude Liidu hävitajad MiG-29.

President on endine piloot ja õhujõudude komandör ning presidendina ka relvajõudude ülemjuhataja. Tema pooldas odavamat varianti, nagu näiteks Rootsi Gripeni hävitajad.

Ta väitis ka, et teised riigid nagu Slovakkia ja Bahrein maksid samade USA hävitajate eest madalamat hinda.

Radev möönis teisipäeval, et Bulgaaria vajab mitmeotstarbelisi lennukeid kogu relvastuse, varustuse ja väljaõppe paketiga, kuid lisas: «Avalikkus väärib kategoorilist vastust, kas see on allkirjastatud lepetega tõepoolest saavutatud.»