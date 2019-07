EL ähvardab 35 miljardi euro väärtuses tariifidega USA kaupadele

Malmström märkis, et Euroopa ja USA plaan saavutada piiratud kaubanduslepe on tupikseisus.

Kaubandusvoliniku karmisõnaline avaldus Euroopa Parlamendi uuele koosseisule oli meeldetuletus, et transatlantilised pinged on kõrged hoolimata sellest, et põhitähelepanu on suunatud Washingtoni kaubandussõjale Hiinaga.

«Me ei aktsepteeri ühtegi hallatud kaubandust, kvoote ega vabatalikke ekspordipiiranguid ja kui saavad olema tariifid, siis meil on tasakaalustav nimekiri,» ütles Malmström europarlamendi komisjonile.

«See (nimekiri) on põhimõtteliselt valmis 35 miljardi euro (39 miljardi dollari) väärtuses. Ma loodan, et meil ei tule seda kasutada,» sõnas ta.

USA president Donald Trump kaalub ikka veel karistavate tollide kehtestamist autoimpordile, põhjendades seda riikliku julgeolekuga. Malmströmi sõnul on selline õigustus igati alusetu.

«Me tervitame USA otsust mitte kehtestada veel tariife autodele ja autoosadele,» ütles ta. «Kuid see arusaam, et Euroopa autod võivad olla riikliku julgeoleku oht USAle, on loomulikult absurdne.»

Malmström märkis, et USA ei näita tahet liikuda kaubanduskõnelustega edasi.