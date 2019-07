Washington: ainult otsekõnelused võivad lahendada Lähis-Ida konflikti

Suurbritanna esindaja Karem Pierce ütles, et kõigil riikidel on vastutus täita ÜRO resolutsioone. Saksa suursaadik Christoph Heusgen aga kordas Berliini seisukohta, et konflikti ainus lahendus on läbirääkimiste teel saavutatud kahe riigi lahendus, mis põhineb rahvusvaheliselt kokku lepitud parameetritel.