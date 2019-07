Küsitlus: Reformierakonna toetus on tõusnud rekordtasemele

Värskeimad koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 20. juunist 22. juulini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Uue tipu saavutanud Reformierakonna toetus on 35,8 protsenti. Viimastel nädalatel langustrendis liikunud Keskerakonda toetab 19,7 protsenti küsitletutest. Seega on vahe esimese ja teise koha vahel juba 16,1 protsenti, mis on suurim sellel aastal läbi viidud küsitlustes. Kolmas on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 16,7 protsendiga.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 9,2 ning oma tulemust veidi parandanud Isamaa üheksa protsendiga. SDE on viimastel nädalatel toetust kaotanud ning Isamaa kasvatanud, seega on neljandal ja viiendal kohal asuvate erakondade toetus praktiliselt võrdsustunud.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.