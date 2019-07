Pariisi nudiste kimbutavad liputajad ja perverdid

Pea hektarisuurune osa pargist on eraldatud augustist kuni oktoobrini nudistide jaoks. Kui linnaametnikud 2017. aastal pargiosa eraldasid, rõhutasid nad, et ebasündsat käitumist ei tolereerita – sama sõnumiga silt on ka pargi sissepääsu juures.

Mitmed nudistid on kaevanud, et liputajad ja põõsas luusivad perverdid käivad nende rahu rikkumas. «Perverdid ja ekshibistionistid, kes käivad naisi kimbutamas, hirmutavad neid. Vahepeal käivad politseinikud patrullimas, kuid kui nad ei näe kedagi süütegu toime panemas, siis ei saa nad midagi teha,» rääkis pensionärist nudist Bernard ajalehele Le Monde.

Kohaliku linnaosa meer Catherine Baratti-Elbaz ütles, et on palunud politseinikel tihedamini pargis patrullida, kuid politsei teatel pole neile sel aastal nudistidelt laekunud ühtegi kaebust.

Pariisi naturistide liidu president Laurent Luft, kes aitas ka valida Bois de Vincennes’i pargis nudistidele mõeldud nurgakest, ütles, et probleem puhutakse liialt suureks. «Kui kuulsin nendest kaebustest, vestlesin ühe oma meessoost sõbraga, kes käib iga päev nudistide pargis. Tema kinnitas, et ei ole seal iial näinud kahtlaselt käituvaid inimesi,» ütles ta.

Ta nentis, et naistel võivad olla teistsugused kogemused. «Kui ma oleks naine, siis ma ei tea, kas ma läheksin sinna, aga paljud minu naissoost sõbrad käivad küll. Iga nudistide ala, nagu näiteks rand või koguni tavaline rand, kus on bikiinides naised, tõmbab paratamatult ligi frustratsioonis mehi,» märkis Luft.

Prantsusmaa on nudistide lemmikriik, sealsesse naturistide ühendusse kuulub 4,7 miljonit nudisti, kellest 2,1 miljonit on prantslased.

«Kedagi ei ole Bois de Vincennes’i nudistide piirkonnas vahistatud. See on kaunis koht ja kui me sealt pageme, on perverdid võitnud,» ütles Luft ja lisas: «Samas nad ei võidaks ka, sest siis poleks neil kedagi vaadata.»