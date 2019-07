Navalnõi peeti uue meeleavalduse eel kinni

«Inimestel on õigus, kui nad ütlevad, et sport ei ole alati teie tervisele kõige parem. Mind peeti kinni ja ma olen nüüd politseijaoskonnas, kandes lühikesi pükse nagu lollike,» kirjutas opositsionäär.

Laupäeval nõudis Moskvas vabu ja õiglasi kohalikke valimisi üle 22 000 inimese, keda on vihastanud võimude otsus keelduda opositsiooni kandidaatide valimisnimekirja kandmisest. Opositsiooni väitel oli tegemist suurima meeleavaldusega Moskvas alates 2012. aasta kevadistest suurprotestidest.

«Aleksei ütles, et ta võeti kinni halduskoodeksi 20. paragrahvi 2. punkti 8. osa alusel ja asub praegu politseijaoskonnas,» ütles Interfaxile opositsionääri advokaat Olga Mihhailova.

Advokaat ei teadnud kinnipidamise asjaolusid, kuid ei välistanud, et see on seotud 27. juuliks kavandatud meeleavaldusega.