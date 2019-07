Kanadas kadunuks peetud noormehed kuulutati topeltmõrvas kahtlustatavatena tagaotsitavaks

Kanada kuningliku ratsapolitsei perssiesindaja Janelle Shoihet teatas pressikonverentsil, et kahte noormeest on märgatud Saskatchewani provintsi põhjaosas. Ta ei täpsustanud, kus ja millal noorukeid märgati. Tagaotsitavad sõitsid 2011. aata halli Toyota RAV 4ga.

Politsei ei ole avaldanud kolmanda ohvri nime, ega seda, kuidas ta suri. Politsei hoiatas, et McLeod ja Schmegelsky on ohtlikud. «Kui te näete neid, siis ärge lähenege neile, vaid helistage kohe numbrile 911 (hädaabi number)».

Tumedapäine ja habemega McLeod on umbes 193 sentimeetrit pikk ja kaalub 76,6 kilogrammi. Schmegelsky on sarnase kehaehitusega ja liivakarva juustega. Shoihet hoiatas, et kahtlusalused võivad oma välimust ja sõidukit muuta.